Αποθέωσε τον Ντε Τσέρμπι ο Γκουαρδιόλα: «Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς προπονητές τα τελευταία 20 χρόνια»

Εν όψει της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Μπράιτον (24/05-22:00) ο Πεπ Γκουαρδιόλα έπλεξε το εγκώμιο του κόουτς των Γλάρων, αναφέροντας πως αποτελεί έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές των τελευταίων 20 χρόνων.

Μέσα σε λίγους μήνες ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι μπόρεσε να οδηγήσει την Μπράιτον στην πρώτη ευρωπαϊκή πρόκριση της ιστορίας της, με το πλασάρισμά της στην πρώτη εξάδα της Premier League να θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Και όπως είναι λογικό η δουλειά του στους Γλάρους ήδη έχει αρχίσει να τραβά τα βλέμματα.

Ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Ιταλού ωστόσο, δείχνει πως είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος εν όψει της δοκιμασίας των Πολιτών στον αγγλικό νότο (24/05-22:00) αποθέωσε τη δουλειά του Ντε Τσέρμπι, αναφέροντας πως ήδη έχει καταφέρει να αποτελεί έναν εκ των πιο επιδραστικών προπονητών των τελευταίων 20 ετών. Υπενθυμίζουμε μάλιστα, πως ο Ιταλός είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό μετά την απόλυση του Πέδρο Μαρτίνς.

«Δώστε προσοχή σε αυτό που πρόκειται να πω επειδή είμαι πεπεισμένος πως έχω δίκιο: Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς προπονητες τα 20 τελευταία χρόνια.

Είναι μοναδικός, δεν υπάρχει ομάδα που να παίζει όπως η δική του. Όταν ήρθε στην Premier League πίστευα ότι θα είχε μεγάλο αντίκτυπο, όμως δεν περίμενα ότι θα τα κατάφερνε τόσο γρήγορα», ανέφερε αρχικά ο Καταλανός.

Pep Guardiola is full of praise and admiration for Roberto De Zerbi 🤝 pic.twitter.com/bxl9CY90hR