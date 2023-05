Τον εκλεκτό της για την άκρη του πάγκου της εξακολουθεί να ψάχνει η Τότεναμ, στην κορυφή της λίστας της οποίας πλέον υπάρχουν τα ονόματα του «ελεύθερου» Λουίς Ενρίκε και του Άρνε Σλοτ της Φέγενορντ.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την απόλυση του Αντόνιο Κόντε, η αναζήτηση προπονητή για την Τότεναμ καλά... κρατεί. Οι Σπερς «φλέρταραν» έντονα με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν όμως μετά το οριστικό ναυάγιο της συγκεκριμένης υπόθεσης στράφηκαν σε άλλες επιλογές.

Σύμφωνα με την Telegraph, τα φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής τους ηγεσίας τη δεδομένη στιγμή είναι ο Λουίς Ενρίκε και ο Άρνε Σλοτ. Οι συγκεκριμένοι προπονητές είναι αυτοί που Ντάνιελ Λίβι, ο πρόεδρος της ομάδας, εκτιμά περισσότερο, όμως οι περιπτώσεις τους είναι διαφορετικές.

Levy getting closer to settling on his top Tottenham candidate with Enrique and Slot rated as frontrunners #thfc https://t.co/izIrgJ906f