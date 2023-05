Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Άρσεναλ με την Μπράιτον και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα δύο τελευταία ματς των Λονδρέζων για την τρέχουσα σεζόν.

Πρόωρο τέλος στη σεζόν για τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην ήττα της Άρσεναλ από την Μπράιτον στο «Emirates» και οι εξετάσεις του δεν ήταν καλές. Ο 21χρονος εξτρέμ υπέστη βλάβη στους συνδέσμους του αστραγάλου του και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Οι Κανονιέρηδες έχουν δυο ματς ακόμα μέσα στη σεζόν κόντρα σε Νότιγχαμ (20/5) και Γουλβς (28/5), στα οποία ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα έχει στη διάθεση του τον Μαρτινέλι. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός έκανε εξαιρετική χρονιά με 46 εμφανίσεις, 15 γκολ και έξι ασίστ.

🚨 Gabriel Martinelli will miss final 2 Arsenal games through injury. Suffered ankle ligament damage in Sunday’s loss to Brighton. 21yo Brazil winger ruled out for a number of weeks but should return for pre-season ahead of new campaign @TheAthleticFC #AFC https://t.co/FwFzeMJb3c