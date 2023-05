Σύμφωνα με βρετανικά Μέσα η Γιουνάιτεντ σχεδιάζει να αφήσει 13 παίκτες να φύγουν αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένου του βασικού στελέχους του συλλόγου Φιλ Τζόουνς και του προϊόντος των ακαδημιών Άξελ Τουανζέμπε.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να συνεχίσει την ανανέωση της ομάδας υπό τον Έρικ Τεν Χαγκ αυτό το καλοκαίρι, με τον σύλλογο να αποχωρίζεται έως και 13 παίκτες σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα. Καθώς η σεζόν πλησιάζει στο τέλος της, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ολοκληρώνουν τη λίστα με τους παίκτες που πρόκειται να αποχωρήσουν από τον σύλλογο, καθώς ο προπονητής της ομάδας συνεχίζει το project της ανανέωσης που ξεκίνησε όταν ανέλαβε πέρυσι. Η «Manchester Evening News» αναφέρει ότι θα μπορούσαν να πωληθούν έως και οκτώ παίκτες, συμπεριλαμβανωμένων των Τζόουνς και Τουανζέμπε, οι οποίοι είναι μεταξύ αυτών που αποδεσμεύονται.

Οι Άγγλοι αμυντικοί θεωρούνταν και οι δύο ότι είχαν προοπτικές ως μελλοντικοί θρύλοι της ομάδας. Οι πιθανές αποχωρήσεις τους θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια αλλαγή στην προσέγγιση του Τεν Χαγκ σε σχέση με τους προκατόχους του, με δύο παίκτες που προτιμήθηκαν από τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να αποχωρούν τελικώς από την ομάδα. Όσον αφορά τις μεταγραφές, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν τρεις παίκτες της πρώτης ομάδας για τους οποίους ο σύλλογος θα ακούσει προτάσεις. Ο Χάρι Μαγκουάιρ και ο Ερίκ Μπαϊγί δεν φαίνεται να έχουν μέλλον στη Γιουνάιτεντ, με τον τελευταίο να επιστρέφει από δανεισμό στη Μαρσέιγ αυτό το καλοκαίρι και τον αρχηγό του συλλόγου Μαγκουάιρ να έχει τη δυνατότητα να αποφέρει ένα αξιοπρεπές μεταγραφικό ποσό ως διεθνής με την Αγγλία.

Επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει και διάθεση να συζητηθούν οι όροι σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον για τον Άαρον Γουάν – Μπισάκα, και αυτό παρά τη βελτίωση και τον τακτικό χρόνο συμμετοχής που έχει δει ο δεξιός μπακ τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρξει η ευκαιρία να αποσβεστούν τα 50 εκατομμύρια λίρες που δαπανήθηκαν για τον πρώην παίκτη της Κρίσταλ Πάλας και να επανεπενδυθούν στην υπόλοιπη αγωνιστική ομάδα.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι οι Άντονι Ελάνγκα, Άντονι Μαρσιάλ, Ντόνι φαν ντε Μπεκ, Μπράντον Γουίλιαμς και Άλεξ Τέλες θα μπορούσαν να βρεθούν στην πόρτα της εξόδου.

