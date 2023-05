Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν που φαινόταν ο εκλεκτός της Τότεναμ για τη θέση του προπονητή βγήκε εκτός της λίστας των Σπερς, οι οποίοι εξετάζουν τις υπόλοιπες επιλογές τους.

Και η... αναζήτηση της Τότεναμ για προπονητή καλά κρατεί! Οι Σπερς εξακολουθούν να ψάχνουν τον διάδοχο του Αντόνιο Κόντε και το όνομα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν που πρόσφατα απομακρύνθηκε από την Μπάγερν Μονάχου είχε «παίξει» πολύ, με τον Γερμανό να παρουσιάζεται ως φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής τους ηγεσίας.

Julian Nagelsmann is out of the running to be the next permanent head coach of Tottenham.#THFC | #PL



More from @JackPittBrooke