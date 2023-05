Η εκτός έδρας δοκιμασία της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Έβερτον, εξαιτίας της Eurovision στο Λίβερπουλ (13/05), θα λάβει χώρα την Κυριακή, δύο μέρες πριν την ρεβάνς απέναντι στη Ρεάλ, κάτι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η σεζόν έχει μπει στην τελική της ευθεία και η Μάντσεστερ Σίτι κυνηγά το treble καλούμενη να ισορροπήσει ανάμεσα σε πρωτάθλημα και Champions League.

Και η... Eurovision είναι ακόμα ένα από τα εμπόδια που μπήκαν στον δρόμο της. Η φετινή έκδοση του μουσικού διαγωνισμού λαμβάνει χώρα στο Λίβερπουλ το βράδυ του Σαββάτου (13/05), τη μέρα δηλαδή που θεωρητικά οι Πολίτες θα αντιμετώπιζαν την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ». Ωστόσο, επειδή λόγω της Eurovision δεν θα υπήρχαν αρκετές αστυνομικές δυνάμεις, το παιχνίδι της Σίτι θα γίνει την Κυριακή, δύο 24ωρα πριν την κρίσιμη ρεβάνς του ημιτελικού του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως φάνηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν χάρηκε ιδιαίτερα με αυτό.

