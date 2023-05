Άσχημα μαντάτα για τον Μικέλ Αρτέτα, καθώς τόσο ο Γουίλιαμ Σαλιμπά όσο και ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο θα χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν της Άρσεναλ.

Με δυο απώλειες θα πορευτεί η Άρσεναλ στην τελική ευθεία της σεζόν, καθώς τόσο ο Γουίλιαμ Σαλιμπά όσο και ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο δεν θα είναι διαθέσιμοι για τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές της Premier League. Δύο από τα βασικά γρανάζια της αμυντικής γραμμής του Μικέλ Αρτέτα ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμού, τα οποία θα τους κρατήσουν εκτός δράσης.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός έχει έντονες ενοχλήσεις στη μέση του μετά από το δεύτερο ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους «16» του Europa League και έκτοτε παραμένει εκτός προπονήσεων, ενώ από την πλευρά του ο Ουκρανός αριστερός μπακ τραυματίστηκε στην κνήμη στην αναμέτρηση με την Νιούκαστλ.

