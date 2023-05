Οι παίκτες της Λίβερπουλ φωτογραφήθηκαν με την ολοκαίνουρια φανέλα ενόψει της επόμενης περιόδου, η οποία είναι βαθιά εμπνευσμένη από τη σεζόν 1973-74 και τη σπουδαία εποχή του Μπιλ Σάνκλι.

Η αγωνιστική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη αλλά η Λίβερπουλ φρόντισε να προετοιμάσει τους φιλάθλους της για τη φανέλα που θα φοράει την ερχόμενη χρονιά.

Οι Reds έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πρώτης τους εμφάνισης για τη σεζόν 2023-24, η οποία είναι βαθιά εμπνευσμένη από τη φανέλα που φορούσαν ακριβώς 50 χρόνια, τη σεζόν 1973-74 που ήταν και η τελευταία του θρυλικού Μπιλ Σάνκλι στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Η λευκή στρογγυλή λαιμόκοψη και οι λευκές λεπτομέρειες στο τέλος των μανικιών αναμφίβολα δίνουν κλάση κι έντονο ρετρό στοιχείο.

Για την παρουσίαση της φανέλας, οι παίκτες της Λίβερπουλ έγιναν μοντέλα για μία ημέρα, σε μια ξεχωριστή φωτογράφιση.

