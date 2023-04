Ιδιαίτερα σημαντικό θα είναι το μεταγραφικό καλοκαίρι για την Άρσεναλ, η οποία επέστρεψε στο Champions League και «γλυκοκοίταζει» τις περίπτωσεις των Ντέκλαν Ράις, Μόιζες Καϊσέδο και Μέισον για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Μπορεί η σκληρή ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι να έβαλε... φρένο στα όνειρα της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League, όμως οι Γκάνερς του Μικέλ Αρτέτα εξακολουθούν να είναι ένα έργο υπό κατασκευή. Η πρόοδός τους υπήρξε αδιαμφισβήτη και ο μεγάλος στόχος της χρονιάς επιτεύχθηκε, αφού η ομάδα μαθηματικά πλέον θα βρίσκεται στο επόμενο Champions League.

Και προκειμένου η πορεία της να συνεχίσει να είναι ανοδική, η ενίσχυσή της στο επερχόμενο μεταγραφικό παζάρι φαντάζει αναγκαία. Ο σχεδιασμός μάλιστα, ήδη «τρέχει» και ορισμένες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής έχουν ξεχωρίσει.

Σύμφωνα με την Telegraph, στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Ντέκλαν Ράις. Ο διεθνής Άγγλος έχει μαγνητίσει τα βλέμματα των μεγαλύτερων συλλόγων στο Νησί, και η μεταξύ τους ξιφομαχία για τα... πόδια του φαίνεται σίγουρη. Το συμβόλαιό του με τη Γουέστ Χαμ λήγει το επόμενο καλόκαιρι και αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία των Σφυριών να βάλουν ένα ιδιαίτερα παχουλό ποσό στα ταμεία τους, καθώς φαντάζει απίθανο το να ανανεώσει.

Arsenal's summer transfer wish list is taking shape, with one name standing above the rest@SamJDean#TelegraphFootball