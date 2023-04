Γκουαρδιόλα: «Με νίκη επί της Άρσεναλ η μοίρα είναι στα χέρια μας»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι με την Άρσεναλ τόνισε πως όποια ομάδα νικήσει θα κρατάει την τύχη στα χέρια της για τον τίτλο.

Ντέρμπι κορυφής την Τετάρτη (26/4, 22:00) στο «Έτιχαντ». Η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχτεί την Άρσεναλ των τριών διαδοχικών «γκελών» σε μια «μονομαχία», η οποία θα είναι καταλυτική στην μάχη του πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός των Πολιτών, Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι με τους Κανονιέρηδες χαρακτήρισε εξαιρετικό τον τρόπο παιχνιδιού των Λονδρέζων, αποθέωσε τη δουλειά του Μικέλ Αρτέτα και τόνισε πως όποια ομάδα πάρει τους τρεις βαθμούς θα κρατάει την τύχη στα χέρια της για τον τίτλο.

