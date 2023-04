Η Τσέλσι παραπαίει, γνώρισε την ήττα από την Μπράιτον, τρίτη διαδοχική σε όλες τις διοργανώσεις και οι οργισμένοι οπαδοί της στις κερκίδες του «Stamford Bridge» τα... έβαλαν με τον Τοντ Μπόελι.

Μια ωραία ατμόσφαιρα στις τάξεις της Τσέλσι. Απογοητευμένοι, πληγωμένοι, οργισμένοι. Μόνο οι ίδιοι οι φίλοι των Μπλε ξέρουν πώς αισθάνονται, βλέποντας την ομάδα τους από το καλοκαίρι να έχει ξοδέψει έναν… πακτωλό χρημάτων, περίπου 500 εκατομμύρια, σε ηχηρές μεταγραφές αλλά στο γήπεδο να είναι αποκαρδιωτική.

Αυτό συνέβη και κόντρα στην Μπράιτον, με τους Γλάρους να κυριαρχούν στο Λονδίνο και να παίρνουν σπουδαία νίκη με ανατροπή, υποχρεώνοντας την Τσέλσι στην τρίτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις από όταν ανέλαβε ως υπηρεσιακός τεχνικός ο Φρανκ Λάμπαρντ.

Todd Boehly hearing it from Chelsea fans after their 2-1 loss to Brighton 😬 pic.twitter.com/sg2H9wG1FX