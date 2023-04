Ο ασταμάτητος Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λέστερ, έφτασε τα 32 γκολ στο πρωτάθλημα και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μοχάμεντ Σαλάχ.

«Τρομακτικός» Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο Νορβηγός επιθετικός σκόραρε δυο φορές στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λέστερ (13' και 25') στο «Έτιχαντ» και έβαλε το όνομα του σε ακόμα ένα ρεκόρ.

The joint-most goals in a 38-match #PL season! @ErlingHaaland goes level with @MoSalah 🤝 pic.twitter.com/5Q7QI4Ucl5

Ο 22χρονος «killer» στην 28η εμφάνιση του στην Premier League έφτασε τα 32 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ που έχει κάνει ο Μοχάμεντ Σαλάχ το 2018, αναφορικά με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

32 - Erling Haaland has equalled the Premier League record for goals in a 38-game season (32), with only Andrew Cole in 1993-94 (34) and Alan Shearer in 1994-95 (34) netting more in any season overall. Hunting. pic.twitter.com/MCvrfoUuPU