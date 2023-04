Ένα πρωτότυπο παιχνίδι εφηύρε η Άρσεναλ η οποία προκάλεσε τους Τσάκα, Ζιντσένκο και Χόλντινγκ να ονομάσουν όσες περισσότερες χώρες μπορούν κάνοντας παράλληλα γκελάκια με την μπάλα.

Η πίεση της κούρσας για το πρωτάθλημα είναι μεγάλη και, όπως φαίνεται, στην Άρσεναλ προσπαθούν να... αποσυμφορήσουν την κατάσταση παίζοντας παιχνίδια! Στο τελευταίο από αυτά οι Κανονιέρηδες σε συνεργασία με τη Sportsbet έβαλαν τους Τσάκα, Ζιντσένκο και Χόλντινγκ να κάνουν γκελάκια με την μπάλα όσο προσπαθούν να ονομάσουν όσες περισσότερες χώρες μπορούν.

Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, με τον αρχηγό της Άρσεναλ εν τέλει να νικά, παρ'ότι ξέχασε τη χώρα του, την Ελβετία, ενώ ο Ζιντσένκο ήταν ο μόνος που θυμήθηκε την Ελλάδα.

