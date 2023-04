Φανέλα βασικού έδωσε ο Γιούργκεν Κλοπ στον Κώστα Τσιμίκα για το κρίσιμο ντέρμπι της Λίβερπουλ απέναντι στην Τσέλσι, στην ενδεκάδα της οποίας επιστρέφει ο Ενγκολό Καντέ.

Με βασικό... Greek Scouser η Λίβερπουλ απέναντι στην Τσέλσι! Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε να δώσει ανάσες στον Άντι Ρόμπερτσον στο σημαντικό παιχνίδι απέναντι στους Λονδρέζους κι έτσι το αριστερό άκρο της άμυνας θα αναλάβει να υπερασπιστεί ο Κώστας Τσιμίκας.

Από την άλλη, ο υπηρεσιακός τεχνικός των Μπλε, Μπρούνο Σαλτόρ, θα ξεκινήσει τον Ενγκολό Καντέ, ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά στην ενδεκάδα της ομάδας του μετά τον Αύγουστο, όταν και είχε τραυματιστεί στο ματς απέναντι στην Τότεναμ.

🔴 #CHELIV TEAM NEWS 🔴



Our line-up to take on Chelsea tonight.