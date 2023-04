Τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν έχουν ξεχωρίσει στην Τσέλσι για αντικαταστάτη του Γκρέιαμ Πότερ, με τον Γερμανό να θεωρείται το φαβορί για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Σύντομη αποδείχθηκε η εποχή Πότερ στον πάγκο της Τσέλσι, καθώς ο Άγγλος τεχνικός αποτέλεσε παρελθόν έπειτα από μόλις έξι μήνες παρουσίας στα ηνία των Μπλε.

Πλέον στο Λονδίνο ξεκινούν οι διεργασίες αναζήτησης του επόμενου προπονητή που θα καθοδηγήσει την ομάδα, με τον Φαρμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει πως πρώτος στόχος των Άγγλων είναι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν!

Πριν προλάβει καν να κλείσει... δεκαήμερο ως ελεύθερος ο Γερμανός αναμένεται να κρατήσει συζητήσεις με την πλευρά των Μπλε προκειμένου να εξερευνήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μέσα στο επόμενο διάστημα.

Όπως συμπληρώνεται μάλιστα στο ρεπορτάζ ο Νάγκελσμαν πρέπει να θεωρείται φαβορί για να αναλάβει τις τύχες της Τσέλσι, η οποία πάντως την ίδια ώρα εξετάζει και εναλλακτικές επιλογές.

Μια εξ αυτών και ο προπονητής της Μπράιτον, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος σύμφωνα με την «Independent» έχει εντυπωσιάσει τους Μπλε από τη στιγμή που διαδέχτηκε τον.... Γρέιαμ Πότερ στην τεχνική ηγεσία των Γλάρων.

