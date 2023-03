Μετά από μήνες αβεβαιότητας σχετικά με το ποια εταιρεία ένδυσης θα επιλέξει, η Nike μπόρεσε να πείσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ να της πει το «ναι» και να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Από τον Ιανουάριο του 2022, όταν και έληξε το συμβόλαιό του με τη Nike, ο Έρλινγκ Χάαλαντ επέλεξε να μείνει «άστεγος» στον κόσμο των εταιρειών ένδυσης.

Παραπάνω από έναν χρόνο μετά ωστόσο, ο αμερικανικός κολοσσός μπόρεσε να πείσει τον Νορβηγό να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και πλέον ο αστέρας της Σίτι αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της Nike, δίπλα στον Κιλιάν Μπαπέ και τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Μάλιστα, υπήρξε δυνατή «μάχη» για την υπογραφή του 22χρονου, με τις Adidas και Puma να κυνηγούν την περίπτωσή του χωρίς επιτυχία.

