Τούχελ: «Ήμουν σε σοκ όταν απολύθηκα από την Τσέλσι, ακόμα με πονάει» (vid)

Ο Τόμας Τούχελ στην πρώτη του συνέντευξη ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου μίλησε για την... σοκαριστική απόλυση του από την Τσέλσι και τόνισε πως είναι ένα γεγονός που ακόμα τον «πονάει».

O Τόμας Τούχελ είναι ο προπονητής που οδήγησε την Τσέλσι στο δεύτερο της Champions League, όμως τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Τοντ Μπόελι τον απέλυσε μετά από ήττα από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην Κροατία. Ο Γερμανός τεχνικός την πρώτη του συνέντευξη ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου αναφέρθηκε στην «σοκαριστική» για αυτόν απομάκρυνση του από τον πάγκο των Μπλε, σε μια συνάντηση που διήρκησε περίπου πέντε λεπτά.

«Ήμουν σε σοκ όταν με απέλυσαν. Η συνάντηση διήρκεσε μόνο τρία με πέντε λεπτά και πραγματοποιήθηκε στις οκτώ το πρωί. Όλοι νομίζαμε πως ήμασταν στον σωστό δρόμο και είχαμε πολλά ακόμη να χτίσουμε. Η Τσέλσι ήταν σαν οικογένεια για μένα, όποτε ακόμα... με πονάει. Είχα πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους του συλλόγου και έχω πολλούς φίλους εκεί, αυτό δεν θα αλλάξει.

Πλέον βρήκα μία καινούρια πρόκληση και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της Μπάγερν Μονάχου. Πλέον, ανυπομονώ για το αυριανό ντέρμπι με την Ντόρτμουντ. Χρειάζομαι αυτό το συναίσθημα της διεκδίκησης της κορυφής και αυτό είναι που μας πάει μπροστά. Χρειαζόμαστε μια ισορροπία σε όλους τους τομείς. Δεδομένου του βαθμολογικού πίνακα και του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο ομάδων, θα είναι αναμφίβολα ένα ηλεκτρισμένο παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τόμας Τούχελ.

