Η Άρσεναλ σάρωσε στα βραβεία του μήνα Μαρτίου στην Premier League, με τον Αρτέτα να παίρνει αυτό του καλύτερου προπονητή και τον Σακά εκείνου του καλύτερου παίκτη.

Η Άρσεναλ πήγε εξαιρετικά και τον μήνα Μάρτιο παίρνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια επικρατώντας εντός έδρας των Μπόρνμουθ και Κρίσταλ Πάλας με 3-2 και 4-1 κι εκτός της Φούλαμ με 3-0.

Ο Μικέλ Αρτέτα πιστώθηκε φυσικά μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας αυτής, με τον Ισπανό προπονητή να κερδίζει για τέταρτη φορά φέτος το βραβείο του καλύτερου κόους του μήνα. Το επίτευγμα του Ισπανού τεχνικού έχουν καταφέρει πριν από κείνον, μόνο ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Three managers have won the Premier League Manager of the Month award 4+ times in a single season:



◎ Pep Guardiola (2017/18)

◎ Jürgen Klopp (2019/20)

◉ Mikel Arteta (2022/23)#PLAwards pic.twitter.com/6tk6srjW7L — Squawka (@Squawka) March 31, 2023

Όμως κι εκείνο του παίκτη του μήνα πήγε σε χέρια μέλους της ποδοσφαιρικής οικογένειας των «κανονιέρηδων», αφού ο Μπουκαγιό Σακά αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του μήνα, για πρώτη φορά μάλιστα στην καριέρα του.