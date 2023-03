Ανησυχία στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Σίτι, που είδε τον Φιλ Φόντεν να χειρουργείται για αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας, μένοντας δεδομένα εκτός του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (01/04) και ίσως του ματς κόντρα στην Μπάγερν για το Champions League (11/04).

Κακά τα μαντάτα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα λίγο πριν τα κρισιμότατα παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Λίβερπουλ για το πρωτάθλημα και την Μπάγερν Μονάχου για το Champions League.

Ο Φιλ Φόντεν τέθηκε αιφνίδια νοκ-άουτ για το παιχνίδι της Αγγλίας κόντρα στην Ουκρανία και αφού έγινε αντιληπτό πως ταλαιπωρείται από σκωληκοειδίτιδα, υποβλήθηκε στην απαραίτητη επέμβαση για την αφαίρεσή της. Πλέον, μένει να φανεί πόσο μεγάλο θα είναι ακριβώς το διάστημα της αποθεραπείας του, το οποίο ενδέχεται να ανέλθει φτάσει μέχρι και τον ένα μήνα. Ο νεαρός Άγγλος, έτσι, σίγουρα θα απουσιάσει από το προσεχές ντέρμπι των Πολιτών απέναντι στη Λίβερπουλ (01/04), ενώ ανησυχία υπάρχει και σχετικά με τη διαθεσιμότητα στον προημιτελικό κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (11/04).

We can confirm that Phil Foden has withdrawn from the England squad after undergoing surgery.



Wishing you a speedy recovery, Phil 💙