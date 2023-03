H διοίκηση της Τότεναμ ψάχνει έναν γκουρού «καλής ζωής» για να σβήσει τις... φωτιές που άναψε στα αποδυτήρια με τις πρόσφατες δηλώσεις του ο Αντόνιο Κόντε.

Ο Αντόνιο Κόντε μετά την ισοπαλία της Τότεναμ στην έδρα της Σαουθάμπτον με 3-3, ενώ η ομάδα του είχε προηγηθεί με 3-1 ξέσπασε κατά των ποδοσφαιριστών του. Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως οι παίκτες του δεν έχουν φλόγα στα μάτια τους, ψάχνουν δικαιολογίες και παίζουν για τους εαυτούς τους.

Η διοίκηση των Σπερς φαίνεται πως σε αυτή τη... διαμάχη τάσσεται με την πλευρά των ποδοσφαιριστων. Εκτός της ειλημμένης απόφασης για την απομάκρυνση του Κόντε, οι Λονδρέζοι ψάχνουν έναν «well-being guru», ο οποίος θα συνεισφέρει στο κομμάτι της ψυχικής υγείας των παικτών και θα τους βοηθήσει να καθαρίσουν το μυαλό τους.

