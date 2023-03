Premier League: Μάχη σωτηρίας πιο αμφίρροπη από ποτέ, ποιες ομάδες θα... γλιτώσουν; (Poll)

Τέσσερις βαθμοί ανάμεσα σε εννιά συλλόγους που παλεύουν για την παραμονή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Το... μποντιλιάρισμα στην ουρά της Premier League είναι ανεπανάληπτο, όμως ποιοι θα «επιπλεύσουν» και ποιοι θα «βυθιστούν»;

Η Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να βρίσκεται στο κατόπι της πρωτοπόρου Άρσεναλ, οι Λίβερπουλ, Νιουκάστλ και Τότεναμ παλεύουν για την είσοδο στην τετράδα και οι Μπράιτον, Μπρέντφορντ, Φούλαμ και Τσέλσι κυνηγούν τις δικές τους ελπίδες για ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ακόμα και αυτές οι λαμπερές μάχες πάντως, δεν μπορούν να συγκριθούν με όσα συμβαίνουν στην ουρά της Premier League, εκεί που η σωτηρία δείχνει να κρέμεται από την πιο λεπτή κλωστή.

Μόλις τέσσερις βαθμοί χωρίζουν τη 12η Κρίσταλ Πάλας από την 20η Σαουθάμπτον και ανάμεσα τους επτά ακόμα ομάδες πασχίζουν να βγάλουν το κεφάλι τους στην επιφάνεια και να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Ποιες όμως θα τα καταφέρουν και ποιες θα αποχαιρετήσουν την κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας;

After at least 26 matches, this is the tightest it's ever been between 12th and 20th in the #PL... 😬 pic.twitter.com/xWvOGwaWtS March 20, 2023

Κρίσταλ Πάλας

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.



Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.



Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.



Welcome back, Roy.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 21, 2023

Θέση: 12

Βαθμοί: 27

Παιχνίδια: 28

Φόρμα: Ι-Η-Η-Η-Η

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 5.0%

Ο Πατρίκ Βιεϊρά «πλήρωσε» το τίμημα της κακής φόρμας των Λονδρέζων, οι οποίοι με μοναδικό πισωγύρισμα επέστρεψαν ξανά στον 75χρονο Ρόι Χόντσον, ψάχνοντας το δικό τους σωσίβιο. Η ποιότητα και η εμπειρία είναι σίγουρα εκεί, μα θα φανεί αν αυτά είναι αρκετά για τους Αετούς, οι οποίοι εδώ και μια δεκαετία έχουν καθιερωθεί στην Premier League.

Γουλβς

Θέση: 13

Βαθμοί: 27

Παιχνίδια: 28

Φόρμα: Η-Η-Ν-Η-Ι

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 9.5%

Ο Ζουλιέν Λοπετέγκι που πήρε τα ηνία μετά τον Λάζε έχει σουλουπώσει τα πράγματα στους Λύκους, με την ομάδα να φτάνει σε σημαντικές νίκες απέναντι σε Λίβερπουλ και Τότεναμ. Με βάση το μπάτζετ και το ρόστερ της, η Γουλβς σίγουρα θα έπρεπε να βρίσκεται πιο ψηλα, η προβληματική της εικόνα στο χορτάρι ωστόσο «λέει» κάτι διαφορετικό.

Λιντς

Θέση: 14

Βαθμοί: 26

Παιχνίδια: 27

Φόρμα: Ν-Ι-Η-Ν-Η

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 44.8%

Τα Παγώνια για δεύτερη χρονιά δεν κατάφεραν να μείνουν μακριά από την ουρά της Premier League και μετά τον Μαρς είδαν στο πρόσωπο του Χάβι Γκράθια τον δικό τους σωτήρα, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που λείπει από το ταλαντούχο ρόστερ είναι η σταθερότητα στην απόδοση. Σίγουρα η ορμή του «Elland Road» θα αποτελέσει μια πολύτιμη ώθηση στη μάχη για την παραμονή.

Έβερτον

🗨️ | "We have to continue to take responsibility. The mentality was good, and it was strong. It’s just another step, that’s all it is."



Sean Dyche remains focused on the work ahead as he prepares for the next challenge ⬇️ — Everton (@Everton) March 14, 2023

Θέση: 15

Βαθμοί: 26

Παιχνίδια: 28

Φόρμα: Ι-Ν-Ι-Η-Η

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 50.8%

Σον Ντάις... to the rescue. Ο πολύπειρος Άγγλος τεχνικός σαν άλλος Σαμ Άλαρνταϊς ανέλαβε το «καυτό» τιμόνι των Ζαχαρωτών με μοναδικό στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Και η αλήθεια είναι πως αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να γλιτώσει αυτή την ομάδα από τον υποβιβασμό αυτός είναι ο 51χρονος. Το πρόβλημα για τον τεράστιο σύλλογο από το Μέρσισαϊντ πάντως είναι βαθύτερο και αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά η Championship είναι κάτι σαν φυσική συνέχεια.

Νότιγχαμ Φόρεστ

Thank you for your incredible backing and support. ❤️ pic.twitter.com/hnypRbBIcn — Nottingham Forest FC (@NFFC) March 11, 2023

Θέση: 16

Βαθμοί: 26

Παιχνίδια: 27

Φόρμα: Η-Η-Ι-Η-Ι

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 39.5%

Πάνω που η Φόρεστ φάνηκε να βρίσκεται σε ένα καλό σημείο όσον αφορά την παραμονή της στην Premier League, το κακό σερί των τελευταίων αγώνων την... έβαλε στη μάχη. Ποιότητα υπάρχει, ο Κούπερ είναι ικανός κόουτς και το «City Ground» μια δυνατή έδρα, στοχεία που υποδηλώνουν πως οι Ρεντς, αν και νεοφώτιστοι, μπορούν να τα καταφέρουν.

Λέστερ

Images from the draw at Brentford 📸 — Leicester City (@LCFC) March 19, 2023

Θέση: 17

Βαθμοί: 25

Παιχνίδια: 27

Φόρμα: Ι-Η-Η-Η-Η

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 12.3%

Είναι εντυπωσιακή η πτώση της Λέστερ, που δυο χρόνια πριν πάλευε για την έξοδο στο Champions League. Πλέον, σε κάθε αγωνιστική παίζει το κεφάλι της, με παίκτες που σίγουρα μπορούν πολλά περισσότερα. Σε όσο κακή οικονομική και αγωνιστική κατάσταση κι αν βρίσκεται, φαντάζει δύσκολο για μια ομάδα με αυτό το υλικό και την εμπειρία του Ρότζερς να αποχαιρετήσει την Premier League.

Γουέστ Χαμ

Dec driving the ball forward 👊 pic.twitter.com/6spdju4BEZ — West Ham United (@WestHam) March 12, 2023

Θέση: 18

Βαθμοί: 24

Παιχνίδια: 26

Φόρμα: Ι-Η-Ν-Η-Ι

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 14.9%

Πριν έναν χρόνο έφτανε μέχρι τα ημιτελικά του Europa League, εξασφαλίζοντας παράλληλα την έξοδο στην Ευρώπη για δεύτερη σερί σεζόν. Φέτος, το πολύ ποιοτικό της ρόστερ έχει απαδόση δυσανάλογη των δυνατοτήτων του, με τα Σφυριά να βρίσκονται στο μάτι του τυφώνα όσον αφορά τη σωτηρία τους. Με αυτούς τους παίκτες πάντως, αν βρει ένα καλό σερί, ίσως τη... γλιτώσει.

Μπόρνμουθ

Θέση: 19

Βαθμοί: 24

Παιχνίδια: 27

Φόρμα: Η-Ν-Η-Η-Ν

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 45.0%

Υποψηφιότητα για το νέο... ασανσέρ της Premier League βάζει η Μπόρνμουθ, η οποία δυσκολεύεται να αντέξει στο υψηλότερο επίπεδο και είναι πιθανό να επιστρέψει άμεσα στην Championship. Ο Γκάρι Ο'Νιλ έχει βελτιώσει τα Κεράσια, έχει πάρει σημαντικές νίκες, όπως αυτή κόντρα στη Λίβερπουλ, αλλά το βουνό ίσως είναι πολύ ψηλό σε σχέση με τις δυνατότητες αυτής της ομάδας.

Σαουθάμπτον

Saints through and through ❤️ pic.twitter.com/ROQCruskV8 — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 21, 2023

Θέση: 20

Βαθμοί: 23

Παιχνίδια: 28

Φόρμα: Ι-Η-Ι-Ν-Η

Πιθανότητες υποβιβασμού με βάση την Opta: 78.1%

Ένας κύκλος που δείχνει να κλείνει. Η Σαουθάμπτον ανέβηκε στην Premier League, καθιερώθηκε, βγήκε στην Ευρώπη, ταλαιπώρησε αφάνταστα τους «μεγάλους» αλλά πλέον οδεύει προς την Championship. Ο Χάζενχουτλ απολύθηκε, ο Νέιθαν Τζόουνς έκανε τα πράγματα χειρότερα και ο Ρούμπεν Σέλες πασχίζει να σώσει την κατάσταση, όμως ένας Γουόρντ-Πράουζ δεν αρκεί. Οι Άγιοι πάντως, σίγουρα δεν το έχουν παρατήσει και παρουσιάζοντας μεγάλη μαχητικότητα είναι διατεθειμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους.





