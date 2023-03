Ο Ριτσάρλισον αποχώρησε κλαίγοντας από τον αγωνιστικό χώρο μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι της Τότεναμ με την Σαουθάμπτον το Σάββατο (18/03).

Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Τότεναμ, Ριτσάρλισον, που αποχώρησε από το γήπεδο τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Σαουθάμπτον για την Premier League το Σάββατο (18/03). Ο 25χρονος διεθνής ήταν εμφανώς αναστατωμένος καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε κατευθείαν στο τούνελ.

Η Τότεναμ έγραψε στο twitter "Περαστικά, Ρίτσι!" μετά την αναγκαστική του αλλαγή. Ο Βραζιλιάνος είδε την πρώτη του σεζόν στα Σπερς να διακόπτεται από τραυματισμούς. Έχασε τέσσερις αγώνες της Premier League τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο λόγω ενός τραυματισμού στη γάμπα, πριν ένα πρόβλημα στον προσαγωγό τον θέσει εκτός για άλλα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Δείτε τις σχετικές εικόνες:

Richarlison leaves the pitch in tears after picking up an injury early on during Southampton vs Tottenham 💔



The Brazilian is still yet to score in the Premier League this season 😔 pic.twitter.com/NFzSpe5OO9