Οι παίκτες των Σφυριών προπονήθηκαν με μπλούζες που είχαν ονόματα γυναικών, με αφορμή τους εορτασμούς για την Ημέρα της Γυναίκας.

Οι παίκτες της Γουέστ Χαμ πραγματοποίησαν μία συμβολική κίνηση στην προπόνηση της ομάδας, πριν το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας αύριο (9/3) στην Κύπρο, για τα πλέι οφ του Conference League.

Οι ποδοσφαιριστές των Σφυριών φόρεσαν φανέλες, πάνω στις οποίες αναγράφονταν τα ονόματα των γυναικών που τους ενέπνευσαν, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας (8/3).

To celebrate #IWD2023, our players wore tops bearing the names of the special women in their lives 💜 pic.twitter.com/YYRN3nUvBH