Οι φίλοι της Γιουνάιτεντ είδαν τον Μάρκους Ράσφορντ με το πανάκριβο αμάξι του για ψώνια μετά την «επτάρα» από τη Λίβερπουλ.

Ο Μάρκους Ράσφορντ, μετά την ήττα στο «Άνφιλντ» ανάρτησε πως θα ήθελε να ξαναγίνει το παιχνίδι για να δώσει η ομάδα του τις απαντήσεις της και στη συνεχεία, πήγε να αγοράσει κοσμήματα με το νέο πανάκριβο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να γίνει… viral με αρνητικό όπως φαίνεται πρόσημο.

Ο Άγγλος επιθετικός έκανε τη βόλτα του με τη νέα του McLaren, αξίας 280 χιλιάδων δολαρίων με τις αντιδράσεις των φίλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι... ποικίλες.

Marcus Rashford spotted out shopping in his £280k McLaren, two days after Man United's 7-0 mauling https://t.co/RsuxywGqWD