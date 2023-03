Ράσφορντ: «Να μην αφήσουμε το αποτέλεσμα στο ντέρμπι να επηρεάσει την σεζόν μας»

Ο Μάρκους Ράσφορντ έσπασε τη σιωπή του για την ταπεινωτική ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 7-0 από τη Λίβερπουλ την Κυριακή.

Ο Μάρκους Ράσφορντ ξεκίνησε βασικός για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά στο «Άνφιλντ», αλλά δεν κατάφερε να επηρεάσει το παιχνίδι, με την ομάδα του να υφίσταται βαριά ήττα με 7-0 από την «αφηνιασμένη» Λίβερπουλ. Η συντριπτική ήττα θα κάνει τους «Κόκκινους Διαβόλους» να αναζητήσουν τα αίτια της κατάρρευσης στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι, σε μια χρονιά επανεκκίνησης που έχει φέρει ήδη έναν τίτλο στο «Όλντ Τράφορντ».

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός ήταν πάντως ο δεύτερος -μετά τον Ντε Χέα- που τοποθετήθηκε δημόσια για την ήττα στα social media. «Μακάρι να μπορούσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι σήμερα για να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε! Δεν πρέπει να το αφήσουμε να καθορίσει τη σεζόν μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη διαδικασία και να μείνουμε ενωμένοι», έγραψε συγκεκριμένα.

I wish we could play a game today to try and put things right. The result is the result, and we can’t see past that! We must not let it define our season. We have to trust the process and stick together.