Ο Μπρούνο Φερνάντες έσπρωξε τον linesman, έκανε θέατρο προσπαθώντας να κερδίσει πέναλτι από τον Άλισον, κι αρνήθηκε να μαρκάρει τον Στέφαν Μπάιτσετιτς.

Έξω φρενών τόσο οι οπαδοί της Λίβερπουλ, όσο κι εκείνοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την αγωνιστική συμπεριφορά του Μπρούνο Φερνάντες στο ντέρμπι στο «Άνφιλντ» που έληξε με ιστορική συντριβή για τους «Κόκκινους Διαβόλους» (7-0).

Ο Πορτογάλος μέσος κατηγορείται ότι έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις παίκτη της Premier League και δεν είναι μόνο η απόδοσή του, αλλά και η ευρύτερη συμπεριφορά του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ φανερά εκνευρισμένος από την εξέλιξη του αγώνα, εθεάθη να σπρώχνει τον επόπτη γραμμής, να υπερβάλλει κάνοντας θέατρο [π.χ. σε μία μονομαχία με τον Κονατέ όπου ο άσος της Λίβερπουλ τον ακουμπά στο στήθος κι ο Πορτογάλος πιάνει το πρόσωπό του], να βουτά στοχεύοντας σε πέναλτι (από τον Άλισον), να αρνείται να μαρκάρει τον Στέφαν Μπάιτσετις και να τα βάζει με τον προπονητή του Έρικ Τεν Χαγκ επειδή δεν τον αντικατέστησε!

Ο Ρόι Κιν στην ανάλυση του αγώνα στο Sky Sports ανέφερε για τον Φερνάντες: «Η γλώσσα του σώματός του σήμερα ήταν ντροπιαστική. Είναι ένα πραγματικά ταλαντούχο παιδί, είναι ο αρχηγός σας. Αλλά η γλώσσα του σώματός του, να κουνάει τα χέρια του, να μην μαρκάρει».

Δείτε μερικά στιγμιότυπα στα βίντεο παρακάτω:

Bruno Fernandes vs Liverpool



Multiple dives



Multiple questionable challenges



This sequence where he kicks out at Trent then makes contact with/ pushes linesman



Still ends up not getting booked by full time. pic.twitter.com/QbiCiEqoHV