Ρόι Κιν: «Αν έχανα με 7-0 θα εξαφανιζόμουν για μερικούς μήνες, είναι ντροπιαστικό» (vids)

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, σχολίασε την συντριβή από τη Λίβερπουλ και ανέφερε πως αν ήταν στη θέση των ποδοσφαιριστών του Τεν Χαγκ θα... εξαφανιζόταν για μερικούς μήνες.

Ιστορικός διασυρμός για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι έχασαν με το... βαρύ και ασήκωτο 7-0 από την Λίβερπουλ και γνώρισαν την πιο βαριά ήττα στην ιστορία του μεταξύ τους ντέρμπι και μια από τις μεγαλύτερες ήττες στην ιστορία τους.

Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, σχολίασε την... ταπεινωτική εμφάνιση της αγαπημένης του ομάδας στο Sky Sports, αναφέρθηκε στην «απουσία» των κομβικών παικτών των Κόκκινων Διαβόλων και τόνισε πως αν ήταν αυτός παίκτης θα εξαφανιζόταν για «μερικούς μήνες».

«Αν χάσεις με 7-0 θα κρυφτείς. Νομίζω ότι θα έλειπα για μερικούς μήνες, είναι πραγματικά τόσο ντροπιαστικό για τους παίκτες. Οι μεγάλοι παίκτες έχουν πραγματικά απογοητεύσει τον σύλλογο σήμερα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρόι Κιν

🗣️ “The big players have really let the club down today.” Roy Keane says the big players let themselves down today for Manchester United. pic.twitter.com/NDQYJ0J29u

🗣️ “If you lose 7-0 you’d go into hiding, never mind for a few days I think I’d go missing for a few months it really is that embarrassing for the players.”



Roy Keane says he would go into hiding for months if he lost 7-0 to Liverpool. pic.twitter.com/KjTl5CS1DR