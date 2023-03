Οπαδός της Λίβερπουλ πέταξε πάνω από το «Άνφιλντ» την ώρα του ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μήνυμα υπέρ του Γιούργκεν Κλοπ και κατά της διοίκησης της FSG.

«Έξω η FSG, μέσα ο Κλοπ, αρκετά», είναι το μήνυμα το οποίο εκπροσωπεί την πλειονότητα των φίλων των Reds, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την οικονομική διαχείριση της διοίκησης και για το γεγονός πως είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης.

Banner flown over Anfield ahead of today's match: "FSG OUT - KLOPP IN - ENOUGH IS ENOUGH" 🛩 Comes a few weeks after news that club is not for sale.pic.twitter.com/uepx4WWagz