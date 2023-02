Η Μάντσετσερ Σίτι «δένει» τον Χουλιάν Άλβαρες μέχρι το 2028, καθώς οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους κατά ένα χρόνο.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αργεντινό επιθετικό για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2028, με τον Άλβαρες να ανταμείβει κάπως έτσι την καλή εικόνα στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη. Οι Πολίτες, πιστεύουν στον ποδοσφαιριστή και θεωρούν πως έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του, παρότι δεν έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής στη φετινή σεζόν.

Το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως και το καλοκαίρι του 2027, με τη νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να το επεκτείνει κατά ένα χρόνο. Με αυτή την ενέργειά της, η αγγλική ομάδα θα ανεβάσει τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, με τον στράικερ να μετράει σε 30 αγώνες, 10 γκολ και 2 ασίστ με τον χρόνο του να είναι περιορισμένος λόγω και της παρουσίας του Έρλινγκ Χάαλαντ στην κορυφή της επίθεσης.

Julián Álvarez estará mais alinhando com os maiores salários do #ManCity com o seu novo contrato.



