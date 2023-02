Telegraph: «Στα επόμενα δυο παιχνίδια κρίνεται το μέλλον του Πότερ στην Τσέλσι»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph τα επόμενα δυο παιχνίδια της Τσέλσι θα είναι καθοριστικά για το μέλλον του Γκρέιαμ Πότερ στην τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων.

Τσέλσι σε κρίση και Γκρέιαμ Πότερ σε... αμφισβήτηση. Οι Μπλε ηττήθηκαν με 2-0 λονδρέζικο ντέρμπι με την Τότεναμ και διεύρυναν το αρνητικό τους σερί στα έξι παιχνίδια με τρεις ισοπαλίες και τρεις διαδοχικές ήττες. Η ομάδα του Πότερ έχει κολλήσει στην 10η θέση με 31 βαθμούς και τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται στο -14 από την τετράδα που οδηγεί στο Champions League.

Η διοίκηση του Τοντ Μπόελι μέχρι στιγμής στηρίζει τον Βρετανό τεχνικό, όμως η πίεση από μέσα και οπαδούς δεν... βοηθάει, ενώ πλέον δείχνει πως έχει χάσει και τα αποδυτήρια. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Telegraph τα επόμενα δυο παιχνίδια της Τσέλσι, κόντρα σε Λιντς για την Premier League (4/3) και Ντόρτμουντ για το Champions League (7/3), θα είναι καθοριστικά για το μέλλον του.

Ο Γκρέιαμ Πότερ διαδέχτηκε τον Τόμας Τούχελ στον πάγκο των Λονδρέζων τον Σεπτέμβριο του 2022 και μέχρι στιγμής σε 26 αγώνες έχει απολογισμό εννέα νίκες, επτά ισοπαλίες και δέκα ήττες.

🔵 Senior players concerned about whether situation can turn around

🔵 Anger among those left out of matchday squads



✍️ @Matt_Law_DT Potter faces ‘make or break’ games despite backing from Chelsea owners#TelegraphFootball #CFC