Στη σύλληψη ενός οπαδού της Τότεναμ για ομοφοβική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ντέρμπι κόντρα στην Τσέλσι προχώρησαν οι αγγλικές Αρχές, όπως ενημέρωσαν οι Spurs.

Τα φαινόμενα ρατσισμού και ομορφοβίας κατακλύζουν συχνά πυκνά τα γήπεδα της Ευρώπης και το «Tottenham Hotspur Stadium» δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Λονδίνου ανάμεσα Τότεναμ και Τσέλσι ακούστηκαν από τις εξέδρες συνθήματα ομοφοβικού περιεχομένου, με πολλούς να κατηγορούν τους Spurs για ανοχή προς τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Τα αντανακλαστικά του κλαμπ ωστόσο ήταν άμεσα, με την Αστυνομία να ειδοποιείται και να συλλαμβάνει έναν οπαδό της ομάδας που έκανε χρήση ομοφοβικής γλώσσας κατά τη διάρκεια του ντέρμπι.

Το παραπάνω γεγονός έκανε γνωστό η ίδια η Τότεναμ, η οποία συνόδευσε την είδηση με την προειδοποίηση πως δεν υπάρχει χώρος στο σύλλογο για διακρίσεις.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα άτομο συνελήφθη για χρήση ομοφοβικής γλώσσας. Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις στην Τότεναμ» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

We can confirm an individual was arrested for use of homophobic language. There is no place for discrimination at Tottenham Hotspur. https://t.co/tsc9VbqR3i