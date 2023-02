Η Σαουθάμπτον γνωστοποίησε την μονιμοποίηση του Ρούμπεν Σέλες ως προπονητή της ομάδας μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Συμβόλαιο για το υπόλοιπο της σεζόν υπέγραψε με την Σαουθάμπτον ο Ρουμπέν Σελές, ο οποίος ήταν ο προσωρινός τεχνικός της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο εκλεκτός.

Τα αποτελέσματα του 39χρονου Ισπανού τεχνικού τις δύο φορές που έκατσε στον πάγκο της ομάδας, στο ματς του Λιγκ Καπ με την Σέφιλντ Γουντζντεϊ, όπου οι «Άγιοι» προκρίθηκαν στα πέναλτι κάνοντας και το απαραίτητο ροτέισον και στον αγώνα με την Τσέλσι στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική, τον οποίο νίκησαν με 1-0.

Ο Ρουμπέν Σελές έχει περάσει στο παρελθόν και από την χώρα μας, όταν εργάστηκε για τον Άρη τόσο ως γυμναστής για ένα χρόνο (2008-2009) και ως βοηθός για επίσης ένα χρόνο (2011-2012). Να σημειωθεί πως πήγε στην Σαουθάμπτον το περασμένο καλοκαίρι, όταν άφησε το πόστο που είχε ως βοηθός στην Κοπεγχάγη.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI