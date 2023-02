Μια από τις χαρακτηριστικότερες φωνές των αγγλικών και «εικονικών» γηπέδων στην ιστορία, ο άνθρωπος που περιέγραψε την τραγωδία του Χίλσμπορο, Τζον Μότσον, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών.

Θλίψη σκόρπισε στην Αγγλία η είδηση του θανάτου του Τζον Μότσον, ενός εκ των θρυλικότερων σπορκάστερ του βρετανικού ποδοσφαίρου σε ηλικία 77 ετών.

Μπορεί το όνομα να μη λέει πολλά εκτός Νησιού, η φωνή του όμως αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές στο διεθνές στερέωμα, εν πολλοίς επειδή «έντυσε» με τις περιγραφές του τα πρώτα βιντεοπαιχνίδια FIFA από το 1996 ως και το 2005.

Μεταξύ των θρυλικότερων στιγμών του πίσω από το μικρόφωνο είναι και το γκολ του Ντέιβιντ Μπέκαμ κόντρα στην Εθνική Ελλάδος που σφράγισε την πρόκριση της Αγγλίας στο Μουντιάλ του 2002.

It’s BECKHAMMMMMM YES! YES! YES! HE’S DONE IT RIP John Motson, Legend ❤️🕊️ pic.twitter.com/22GAsETxFz

Ο Μότσον υπηρέτησε το «BBC» για 50 χρόνια και μετέδωσε συνολικά πάνω από 2.500 αναμετρήσεις για τηλεόραση και ραδιόφωνο, με πιο πρόσφατη το 2018 όταν και αποσύρθηκε. Συνολικά ο «Μότι» κάλυψε δέκα Μουντιάλ, 10 Euro και 29 τελικούς FA Cup, όντας ο σπίκερ που κλήθηκε να περιγράψει το μοιραίο παιχνίδι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νότιγχαμ που εξελίχθηκε στη μαύρη ημέρα του «Χίλσμπορο». Το 1991, μάλιστα, κλήθηκε ως μάρτυρας στη δίκη.

“Here’s Gascoigne, oh brilliant, oh yes! Oh yes!”



We each have our own Motty moment. For me, it’ll forever be Euro 96 and Gazza’s genius.



RIP John Motson. pic.twitter.com/1mTS6UcCsA