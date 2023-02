Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής Αρχής για το αγγλικό ποδόσφαιρο ενόψει της αυριανής (24/02) δημοσίευσης της Λευκής Βίβλου για τη διακυβέρνηση του παιχνιδιού.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο -και η Premier League- περνάνε σε νέα εποχή με την ίδρυση της νέας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής (football regulator). Το project της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα αύριο (24/03), με την προοπτική εφαρμογής του από το 2024.

Η ανεξάρτητη ρυθμιστική Αρχή θα καλύψει τις πέντε πρώτες κατηγορίες του ανδρικού ποδοσφαίρου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η επανεξέταση του γυναικείου παιχνιδιού.

Η επανεξέταση του ποδοσφαίρου υπό την καθοδήγηση των φιλάθλων, η οποία διεξήχθη από την βουλευτή Τρέισι Κράουτς, ζήτησε την καθιέρωση ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής μετά την ολοκλήρωσή της τον Νοέμβριο του 2021.

Η κυβέρνηση ενέκρινε την πρόταση τον Απρίλιο του 2022 και έφθασε η στιγμή για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Βασικά σημεία της «Λευκής Βίβλου»:

Η κυβέρνηση δρομολογεί επίσης την αναθεώρηση του συστήματος θεωρήσεων για τους ποδοσφαιριστές που έρχονται στην Αγγλία (λόγω Brexit).

«Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα για το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα και χαίρομαι που η κυβέρνηση ενήργησε σύμφωνα με τις βασικές στρατηγικές συστάσεις της αναθεώρησής μου», δήλωσε η Κράουτς.

The plan for an independent regulator of English football has been confirmed by the UK government. Read more: https://t.co/OejcNiHjUu pic.twitter.com/ZXX5mOZAsP

Η ρυθμιστική αρχή θα εισαγάγει ένα νέο σύστημα αδειοδότησης για τους συλλόγους μέχρι την National League, το οποίο θα απαιτεί από αυτούς να αποδεικνύουν "υγιή οικονομικά επιχειρηματικά μοντέλα και καλή εταιρική διακυβέρνηση" πριν τους επιτραπεί να αγωνιστούν.

Θα εισαγάγει επίσης ένα νέο τεστ για τους δυνητικούς και τρέχοντες ιδιοκτήτες και διευθυντές, κάτι που ήταν υπό τον έλεγχο της Premier League, της EFL (για την Championship, την League One και την League Two) και της FA (για την National League).

Αυτό το νέο τεστ θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα τεστ που διαχειρίζονται η Premier League και η EFL. Θα έχει επίσης αυστηρότερη δέουσα επιμέλεια σχετικά με τις πηγές πλούτου, καθώς και απαίτηση για ισχυρό οικονομικό σχεδιασμό.

Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό γίνεται «για να προστατευθούν οι σύλλογοι και οι οπαδοί τους από τους αδίστακτους ιδιοκτήτες», μετά τις «οικονομικές αποτυχίες στις Derby County, Bury και Macclesfield Town».

Το αποτυχημένο σχέδιο της European Super League τον Απρίλιο του 2021 - στο οποίο προσπάθησαν να συμμετάσχουν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ, η Τότεναμ Χότσπερ, η Άρσεναλ και η Τσέλσι μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους - ήρθε στην αρχή της αναθεώρησης υπό την καθοδήγηση των φιλάθλων και ενίσχυσε τις εκκλήσεις για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή.

Η ρυθμιστική αρχή θα έχει πλέον την εξουσία να εμποδίζει τους συλλόγους να συμμετέχουν σε τέτοια αποσχιστικά πρωταθλήματα που δεν πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, «θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διοργανώσεις κλειστού τύπου που βλάπτουν το εγχώριο παιχνίδι».

Οι οπαδοί θα έχουν επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή στη λειτουργία των ομάδων τους, προκειμένου να σταματήσουν οι ιδιοκτήτες να αλλάζουν τα ονόματα, τα σήματα και τις φανέλες των συλλόγων. Οι σύλλογοι θα πρέπει επίσης να έχουν την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής για οποιαδήποτε πώληση ή μετεγκατάσταση του γηπέδου τους.

"Anyone who wants to play professional football will have to apply for a licence", says Sports Minister @StuartAndrew.



The new independent regulator will force clubs to prove their business models are financially sound before being allowed to competehttps://t.co/Ftoj5VmyN0 pic.twitter.com/YFa7Nq72ZS