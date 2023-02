Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Μοχάμεντ Ελνένι, που θα παραμείνει στο Λονδίνο μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Οι «κανονιέρηδες» προχώρησαν στην ανανέωση του συμβολαίου τους με τον 30χρονο Αιγύπτιο αμυντικό μέσο, η συνεργασίας τους με τον οποίο ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Μοχάμεντ Ελνένι υπέγραψε έτσι νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μακροβιότερο παίκτη της ομάδας, αφού βρίσκεται σ' αυτή από τον μακρινό Γενάρη του 2016.

Φέτος, ο Αιγύπτιος μέσος δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει αρκετά εξαιτίας των τραυματισμών που έχει αντιμετωπίσει έχοντας οκτώ συμμετοχές κι ένα γκολ σε 354 αγωνιστικά λεπτά.

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract 😍 Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN