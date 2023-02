Ο Όλι Γουότκινς άνοιξε το σκορ για την Βίλα κόντρα στην πρωτοπόρο Άρσεναλ μόλις στο 5ο λεπτό και ο Τομ Χανκς δεν μπορούσε να διαχειριστεί την χαρά του.

Η Άστον Βίλα κατόρθωσε να προηγηθεί μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα κόντρα στους «Χωριάτες» χάρη στο γκολ του Όλι Γουότκινς προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους φιλάθλους της ομάδας που κατέκλεισαν το «Βίλα Παρκ».

Ένας απ' αυτούς ήταν και ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ Τομ Χανκς, γνωστός φαν της Άστον Βίλα, που πανηγυρίσει έξαλλα το γκολ δείχνοντας να μην μπορεί να πιστέψει τόσο το τάιμινγκ όσο και το τέρμα που σημείωσε η ομάδα του.

Forget Saving Private Ryan, Green Mile, League of their Own, this might be Tom Hanks greatest and most Demanding role: Proper Villa Fan. pic.twitter.com/GcUiu3kxvi