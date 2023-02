Κάτι παραπάνω από σοβαρές είναι οι προθέσεις του Κατάρ όσον αφορά την εξαγορά του 100% Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Χαμάντ Αλ Τανί να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για την πρόταση που κατέθεσε.

Όλο και πιο κοντά δείχνει να είναι η εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Κατάρ, αφού μετά την επίσημη προσφορά που κατατέθηκε, ο άλλοτε πρωθυπουργός της χώρας και οπαδός των Κόκκινων Διαβόλων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει την προσφορά που κατέθεσε για να αποσπάσει το 100% των δικαιωμάτων του club.

«Ο Σεΐχης Γιασίμ Χαμάντ Αλ Τανί επιβεβαίωσε σήμερα την υποβολή πρότασης για το 100% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στόχος της προσφοράς είναι να επιστρέψει ο σύλλογος στις παλαιότερες δόξες του τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων και πάνω από όλα να βάλει σε προτεραιότητα τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η πρόταση δεν θα εμπεριέχει κανένα χρέος από το Nine Two Foundation του Σεΐχη Γιασίμ, το οποίο θα κοιτάξει να επενδύσει στις ποδοσφαιρικές ομάδες, το προπονητικό κέντρο, το γήπεδο και τις ευρύτερες υποδομές, την εμπειρία των οπαδών και την κοινότητα που υποστηρίζει το κλαμπ.

Το όραμα πίσω από την πρόταση είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξαναγίνει περίφημη για την ποδοσφαιρική της αρτιότητα ως ο κορυφαίος σύλλογος στον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά θα γίνουν γνωστές εν ευθέτω χρόνω, εφόσον η διαδικασία προχωρήσει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani bid in for 100% of Manchester United 🚨🔴 #MUFC



“The offer aims to restore the club to its former glory, both on and off the pitch, and will focus on putting fans back at the heart of Manchester United Football Club”.



Full statement ⤵️🚨 pic.twitter.com/c54Zuj1jwi