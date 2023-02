Ο Αντόνιο Κόντε υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης και αθέτησε τις οδηγίες των γιατρών για 15ήμερη ξεκούραση, αλλά τελικά θα παραμείνει στην Ιταλία μετά το Μίλαν-Τότεναμ.

Χωρίς τον Αντόνιο Κόντε, αλλά με τον βοηθό του, Κρίστιαν Στελίνι στην τεχνική ηγεσία θα πορευθεί η Τότεναμ ενόψει του προσεχούς αγώνα κόντρα στη Γουέστ Χαμ.

Ο Ιταλός τεχνικός υποβλήθηκε πρόσφατα σε εγχείρηση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης μετά από έντονους πόνους που είχε στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που τον υποχρέωσε να χάσει το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι στις 5 Φεβρουαρίου. Παρ' όλα αυτά, αθέτησε τις οδηγίες των γιατρών του για 15ήμερη ξεκούραση και επέστρεψε στον πάγκο για τις αναμετρήσεις με Λέστερ και Μίλαν, απόφαση που του γύρισε... μπούμερανγκ.

Η Τότεναμ ανακοίνωσε πως ο 53χρονος allenatore δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα κι έμεινε στην Ιταλία μετά το παιχνίδι κόντρα στους Ροσονέρι, όπου και θα βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του για λίγες μέρες προκειμένου να φτάσει και πάλι η υγεία του στο 100%.

Για όσο απουσιάζει, τα ηνία της ομάδας περνούν στον Κριστιάν Στελίνι, ο οποίος κάθισε στην άκρη του πάγκου στη νίκη επί των Σίτιζενς (1-0).

Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery.



Health is the most important consideration and everyone at the Club wishes him well.



Cristian Stellini will assume First Team duties. pic.twitter.com/k9L4ZcpGhv