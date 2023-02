«Μπύρα κανείς»; Ο Ντε Μπρόινε... τρόλαρε τους οπαδούς της Άρσεναλ για τη ρίψη αντικειμένων (vid)

Όρεξη για χιούμορ είχε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μετά τη νίκη της Σίτι επί της Άρσεναλ, τρολάροντας το κοινό των Gunners για τη ρίψη αντικειμένων.

Η ποιότητα του Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε και πάλι σε μεγάλο ντέρμπι στην Premier League, με τον Βέλγο να κάνει τη διαφορά στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Άρσεναλ.

Εκείνος ήταν άλλωστε που έχτισε τις βάσεις του διπλού ανοίγοντας το σκορ, ενώ σέρβιρε και το τρίτο γκολ στον Έρλινγκ Χάαλαντ που διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Όπως ήταν αναμενόμενο λοιπόν το «Emirates» δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα φιλόξενο προς τον Βέλγο αστέρα, καθώς πολλοί φίλοι της Άρσεναλ τον σημάδεψαν με ρίψη διάφορων αντικειμένων, μεταξύ των οποίων και ποτήρια μπύρας.

He rattled them all😂 pic.twitter.com/4Ce8wRhKCQ

Και τα τελευταία αποτέλεσαν μια ιδανική ευκαιρία για τον ίδιο να τρολάρει το αντίπαλο κοινό. Ποστάροντας δυο φωτογραφίες από τη στιγμή της ρίψης, ο Ντε Μπρόινε αρχικά εμφανίζεται να... ζητά μπύρα και στη συνέχεια να ευχαριστεί τους οπαδούς της Άρσεναλ για τα... άμεσα αντανακλαστικά τους.

Kevin De Bruyne on Instagram after Man City's win against Arsenal 😅 pic.twitter.com/1TFUKNg2QD