Η Ρις Γουίδερσπουν με δηλώσεις της στο BBC εξεφρασε την πρόθεση και την επιθυμία της να επενδύσει στην αγαπημένη της Άρσεναλ.

Στο «the one show» του BBC μίλησαν οι πρωταγωνιστές της νέας ταινίας του Netflix, «Your Place or Mine» Ρις Γουίδερσπουν και Άστον Κούτσερ. Η 46χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αγάπη της για το ποδόσφαιρο, ενώ εμπλέκεται και επιχειρηματικά με τον χώρο, καθώς έχει μετοχές της Νάσβιλ FC του MLS.

H Ρις Γουίδερσπουν... εμπνευσμένη από τους σταρ του Χολιγούντ Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι που αγόρασαν την Ρέξαμ της πέμπτης κατηγορίας θα ήθελε να ασχοληθεί με το αγγλικό ποδόσφαιρo και ειδικά με την αγαπημένη της Άρσεναλ. Η οσκαρική σταρ σύμφωνα με το Forbes έχει περιουσία που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Reese Witherspoon's $400MILLION net worth revealed: Star is richest actress in the world https://t.co/chCL4ZmZPC