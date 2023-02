Η Έβερτον δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή στο χειμερινό παζάρι παρά το ότι βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και οι οπαδοί της είναι έξαλλοι με τη διοίκηση, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους αργά το βράδυ έξω από το προπονητικό κέντρο.

Οι σύλλογοι της Premier League ξόδεψαν πολλαπλάσια ποσά στο χειμερινό παζάρι από όλες τις υπόλοιπες Top-5 λίγκες μαζί, πραγματοποιώντας συνολικά τις 30 από τις 35 ακριβότερες μεταγραφές του Ιανουαρίου! Δείχνοντας, έτσι, ότι η αγοραστική τους δύναμη και... διάθεση έχει ξεφύγει κατά πολύ συγκριτικά με τις ομάδες εκτός Νησιού.

Υπάρχει, βέβαια, και η Έβερτον, η οποία αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Τα Ζαχαρωτά είναι η μόνη από τις 20 ομάδες που δεν προχώρησε σε μεταγραφή, ούτε καν σε κάποιον δανεισμό. Τακτική που αφήνει αποδυναμωμένο το σύνολο του μοναδικού νεοφερμένου, Σον Ντάις, στη «μάχη» της σωτηρίας (19η, 15 β.).

Η εξέλιξη αυτή δεν ήχησε καθόλου καλά στις τάξεις των οπαδών της Έβερτον, οι οποίοι αν ήταν μία φορά αντίθετοι στη διοίκηση του Φαράντ Μοσίρι, έγιναν... εκατό μετά το πέρας της 31ης Ιανουαρίου και το έδειξαν με συγκέντρωση έξω από το προπονητικό κέντρο.

Δεκάδες φίλοι των Ζαχαρωτών συγκεντρώθηκαν αργά το βράδυ στο «Finch Park», φώναξαν συνθήματα, κρέμασαν πανό κατά της διοίκησης και ενέτειναν το συγκρουσιακό κλίμα που επικρατεί εντός των τειχών της ομάδας, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχαν προηγηθεί τα έντονα φορτισμένα «τετ-α-τετ» μερίδας οπαδών με τον Γιέρι Μίνα και τον Άντονι Γκόρντον έξω από το «Γκούντισον Παρκ». Ο τελευταίος, παρεμπιπτόντως, πωλήθηκε στη Νιούκαστλ αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Everton fans have gone to Finch Farm to protest #EFC pic.twitter.com/ov9Bc8bHXC