Η χαοτική διαφορά στην αγοραστική δύναμη των συλλόγων της Premier League με τις υπόλοιπες λίγκες του Top-5 φάνηκε και με το παραπάνω στο χειμερινό παζάρι, όπου οι 31 από τις 35 ακριβότερες μεταγραφές έγιναν από αγγλικά κλαμπ.

Η δραστηριότητα των αγγλικών συλλόγων στο φετινό μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου χτύπησε «κόκκινο».

Δαπανηρά deals, μεταγραφικά ρεκόρ, σίριαλ που έφτασαν μέχρι το τελευταίο λεπτό της deadline day κι όλα αυτά φυσικά με πρωταγωνίστρια την Τσέλσι που δεν έβαλε στιγμή φρένο στα έξοδά της και κατέληξε με λογαριασμό 330 εκατομμυρίων ευρώ!

Οι Μπλε μπορεί να τερμάτισαν μακράν του δεύτερου στην κορυφή των κλαμπ με τα περισσότερα και ακριβότερα «ψώνια» στο χειμερινό παράθυρο, αλλά το φαινόμενο αφορά εν γένει τους αγγλικούς συλλόγους, που βγήκαν δυναμικά στην αγορά.

Η διαφορά αγοραστικής δύναμης και διάθεσης με τις υπόλοιπες Top-5 λίγκες έφτασε ανεπανάληπτα επίπεδα. Συγκεκριμένα, από τις 35 ακριβότερες μεταγραφές του Ιανουαρίου, οι 31 πραγματοποιήθηκαν από ομάδες του Νησιού!

Εξαιρουμένων των δανεισμών και των deal που περιέχουν οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, μόλις τέσσερις μεταγραφές εκτός Αγγλίας χώρεσαν στο Top-35. Η απόκτηση του Βιτίνια από τη Μαρσέιγ με 32 εκατ. ευρώ (Νο7), η αγορά του Ζέρσον από τη Φλαμένγκο για 15 εκατ. ευρώ (Νο20), η μετακίνηση του Φερνάντο Γκοριαράν στη Σάντος Λαγκούνα αντί 12 εκατ. ευρώ (Νο25) και η μεταγραφή της Νις με τον Γιουσούφ Ενταγισίμιγε αντί 11,5 εκατ. ευρώ (Νο30).

Όλες οι υπόλοιπες σημειώθηκαν από ομάδες της Αγγλίας, 30 από κλαμπ της Premier League και μία από την πρωτοπόρο της Championship, Μπέρνλι.

Οι μισές από τις δέκα ακριβότερες μεταγραφές είναι υπόθεση της Τσέλσι (Φερνάντες, Μούντρικ, Μπαντιασίλ, Μαντουέκε, Γκουστό).

31 of most expensive 35 January transfers made by English clubs. 0 by clubs in Spain, Germany or Italy. Never has the financial gap been so great. (list excludes loans with buy options/obligations - Porro, Danjuma, Traore, McKennie..). pic.twitter.com/QolwH1Jc2K