Με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Τότεναμ είναι ο Πέδρο Πόρο, με τους Spurs να ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του από τη Σπόρτινγκ.

Ενίσχυση στις πλευρές και... επίσημα για την Τότεναμ! Μετά από αρκετές ανατροπές, ο Πέδρο Πόρο έγινε κάτοικος Λονδίνου, αφού οι Spurs ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του δεξιού wing back από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι ενός ποσού που θα αγγίξει τα 48 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 23χρονος Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην πρωτεύουσα ως το 2028.

✍️ We are pleased to announce the signing of Pedro Porro from Sporting CP.



Welcome to Spurs, @Pedroporro29_! 💙