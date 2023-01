Την τρίτη χειμερινή προσθήκη της ολοκλήρωσε η Άρσεναλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζορζίνιο από την Τσέλσι!

Στο Λονδίνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζορζίνιο, αλλά όχι με τη φανέλα της Τσέλσι! Σε μια ξαφνική τροπή των εξελίξεων, όπως μας έχουν συνηθίσει άλλωστε τα μεταγραφικά παζάρια, η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιταλού μέσου, τον οποίο και πρόσθεσε στο «οπλοστάσιό» της.

Αν και οι δυο ομάδες δεν έχουν αποκαλύψει το ποσό της μεταγραφής, τα ρεπορτάζ στην Αγγλία αναφέρουν πως το deal έκλεισε στα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμη δυο εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο έμπειρος μέσος έβαλε την υπογραφή του συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2024 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο, επισημοποιώντας έτσι την αποχώρησή του από το «Στάμφορντ Μπριτζ» έπειτα από 4,5 χρόνια.

Κάπως έτσι η Άρσεναλ ολοκλήρωσε την τρίτη της χειμερινή προσθήκη, καθώς είχαν προηγηθεί με τη σειρά τους οι μεταγραφές των Τροσάρ από Μπράιτον και Κίβιορ από Σπέτσια.

