Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε το deal αξίας 56 εκατομμυρίων ευρώ με την Έβερτον για την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο.

Στη Νιούκαστλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άντονι Γκόρντον, με τις Καρακάξες να ανακοινώνουν το deal με την Έβερτον για την απόκτηση του 21χρονου ποδοσφαιριστή.

Με τον Άγγλο να πιέζει εδώ και μέρες για την ολοκλήρωσης της μεταγραφής και δεδομένης της κάκιστης οικονομικής κατάστασης του κλαμπ, οι Toffees αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά φυσικά με το... αζημίωτο.

Αν και δεν αναγράφεται στην ανακοίνωση, το ρεπορτάζ στην Αγγλία αναφέρει πως οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 51 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα πέντε εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Από την πλευρά του ο Γκόρντον έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ, η οποία κάπως έτσι κατάφερε να δώσει νέα πνοή στην επιθετική γραμμή ενόψει και της δύσκολης συνέχειας στην Premier League.

Τη φετινή σεζόν ο 21χρονος πρόλαβε να καταγράψει συνολικά 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Έβερτον, σημειώνοντας τρια γκολ.

✍️ We are delighted to announce the signing on Anthony Gordon on a long-term deal!



Welcome to Newcastle United, @anthonygordon! ⚫️⚪️