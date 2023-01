Η Λιντς τα βρήκε σε όλα με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Γουέστον ΜακΚένι, σε ένα deal που αφορά δανεισμό ως το τέλος της σεζόν και οψιόν αγοράς στα 33 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι.

Το «πρέσινγκ» της Νότιγχαμ Φόρεστ και άλλων κλαμπ της Premier League δεν ευδοκίμησε και ο Γουέστον ΜακΚένι ετοιμάζει βαλίτσες για Λιντς.

Τα Παγώνια «έκλεισαν» τη μεταγραφή του Αμερικανού χαφ από τη Γιουβέντους και θα τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν, θέτοντας προαιρετική οψιόν αγοράς στα 33 εκατομμύρια ευρώ, η οποία μπορεί να γίνει υποχρεωτική αν εκπληρωθούν ορισμένοι στόχοι ως το φινάλε της περιόδου. Το ενοίκιο για τους επόμενους πέντε μήνες θα φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, η ομάδα του συμπατριώτη του coach, Τζέσι Μαρς, προσθέτει σημαντική μονάδα στο ρόστερ της κι από την άλλη η Γιούβε προχωρά στην πρώτη από τις απαραίτητες πωλήσεις εν μέσω της δύσκολης συνθήκης που βιώνει οικονομικά λόγω του αρνητικού ισοζύγιου, αλλά και της πιθανής ζημίας αν δεν εξασφαλίσει την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Weston McKennie to Leeds, here we go! Understand Leeds will pay €1.2m loan fee — deal will include buy option clause for €33m plus add ons 🚨⚪️🇺🇸 #LUFC



Leeds president Radrizzani unlocked the deal with Juventus in the night.



McKennie has agreed personal terms with Leeds. pic.twitter.com/mY1g6Fuql0