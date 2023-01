Δυναμικά για το κόλπο γκρόσο στην υπόθεση του Γουέστον ΜακΚένι κινείται η Νότιγχαμ Φόρεστ σύμφωνα με το «Athletic», παρά το ότι ο Αμερικανός παρουσιάζεται «κλεισμένος» από τη Λιντς!

Σκάρπα, Ντανίλο, Γουντ και έπεται συνέχεια. Η μεταγραφική ενίσχυση της στο χειμερινό παζάρι δεν έχει φτάσει στο τέλος της για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία εκτός από την περίπτωση του δανεισμού του Κέιλορ Νάβας, πάει να ανατρέψει τα δεδομένα και να κάνει δικό της τον Γουέστον ΜακΚένι από τη Γιουβέντους!

Σύμφωνα με το «Athletic», η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη προσπαθεί τις τελευταίες ώρες να μπει «σφήνα» στη μεταγραφή του Αμερικανού χαφ στη Λιντς, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές εδώ και μέρες με σκοπό να τον αποκτήσει με δανεισμό και υποχρεωτική οψιόν αγοράς από τη Γηραιά Κυρία.

Ο ίδιος ο παίκτης, μάλιστα, τα έχει ήδη βρει σε όλα με τα Παγώνια για να μεταπηδήσει στην Premier League, ωστόσο, η πρώτη πρόταση του κλαμπ προς τους Μπιανκονέρι απορρίφθηκε (28 εκατ. ευρώ, η Γιούβε αξιώνει 35).

Κι όσο το deal δεν σφραγίζεται, το δημοσίευμα αναφέρει πως όλο και περισσότερες ομάδες από την Premier προσπαθούν να το... χαλάσουν, με τη Φόρεστ να «παραμονεύει» για τον 24χρονο διεθνή χαφ.

