Σε συμφωνία ανανέωσης της συνεργασίας της με τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι έφτασε η Άρσεναλ, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να αναμένεται να υπογράψει deal που θα τον κρατήσει στο Λονδίνο ως και το 2027.

Τα αντίπαλα δεξιά μπακ θα εξακολουθήσει να ταλαιπωρεί ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, φορώντας τη φανέλα της Άρσεναλ, μέχρι και το 2027, μιας και οι Κανονιέρηδες συμφώνησαν με την πλευρά του παίκτη όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Το τρέχον συμβόλαιο του Βραζιλιάνου έληγε το καλοκαίρι του 2024, οι Λονδρέζοι ωστόσο διατηρούσαν την επιλογή οψιόν διετούς ανανέωσης. Ο 21χρονος εξτρέμ έχει υπάρξει κομβικός για την ομάδα του Αρτέτα που παλεύει για το πρωτάθλημα, με τη διοίκηση του συλλόγου να τον βλέπει ως έναν παίκτη που μπορεί να καθορίσει το μέλλον της Άρσεναλ.

🚨 EXCLUSIVE: Gabriel Martinelli has agreed a new 4.5yr contract at Arsenal. Previous terms ran to 2024 & #AFC had 2yr option. Fresh deal in process of being finalised for 21yo Brazil attacker to extend at Emirates Stadium until summer 2027 @TheAthleticFC https://t.co/LTwKPnePrJ