Σύμφωνα με τη Mirror 29χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής ομάδας της Premier League που κατηγορείται για βιασμό 20χρονης γυναίκας επέκτεινε την εγγύηση του για τρίτη φορά.

Στις αρχές του περασμένου Ιουλίου γνωστός διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη στο Βόρειο Λονδίνο με την κατηγορία του βιασμού μιας 20χρονη κοπέλας. Ο 29χρονος παίκτης που για νομικούς λόγους ακόμα δεν κατονομάζεται έμεινε 30 ώρες υπό κράτηση, τις μισές εξ αυτών στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας από τις Αρχές και εν τέλει αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση που είχε ισχύ ως τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mirror ο γνωστός αθλητής επέκτεινε την εγγύηση με την οποία μένει εκτός φυλακής για τρίτη φορά. Ο 29χρονος έχει κατηγορηθεί για ακόμα δυο βιασμούς και φυσικά τα αρνείται όλα, ενώ συνεχίζει και αγωνίζεται κανονικά για την ομάδα του.

Excl: Premier League player arrested last summer in connection with an alleged rape has had bail extended for a third time https://t.co/kTtKo9DPxI