Ραγδαίες οι αλλαγές στον πλανήτη Έβερτον, μιας και ένα 24ωρο μετά την απόλυση του Φρανκ Λάμπαρντ, ο ιδιοκτήτης του club, Φαρχάντ Μοσίρι, βάζει πωλητήριο στα Ζαχαρωτά. Μάλιστα, ο Βρετανοιρανός επιχειρηματίας έχει θέσει ως τιμή εκκίνησης τα 560 εκατομμύρια ευρώ.

Τους τελευταίους μήνες ο Μοσίρι αναζήτησε εξωτερική επένδυση, αλλά τελικά έβγαλε την Έβερτον στην αγορά και θα εξέταζε την πώληση τόσο ενός μειοψηφικού όσο κι ενός πλειοψηφικού πακέτου. Ήδη αρκετοί υποψήφιοι αγοραστές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο δισεκατομμυριούχος θα ήθελε να πάρει πίσω τα χρήματα που επένδυσε στο νέο γήπεδο που κατασκευάζεται στο Μπράμλεϊ-Μουρ Ντοκ, ενώ η Deloitte έχει λάβει οδηγίες να χειριστεί την πώληση του συλλόγου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

Παρά τα σχεδόν 800 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί σε 50 παίκτες στα επτά χρόνια της εποχής Μοσίρι στην Έβερτον, το συγκεκριμένο καθεστώς ιδιοκτησίας δέχθηκε μεγάλη κριτική από τους οπαδούς της ομάδας, που συχνά απαιτούσαν την πώληση του συλλόγου.

